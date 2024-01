Simone Biles e Novak Djokovic gli atleti del 2023 per la Stampa Sportiva Internazionale

La ginnasta americana Simone Biles e il tennista serbo Novak Djokovic sono i due atleti dell'anno votati da oltre 400 giornalisti in rappresentanza di 107 nazioni, tra le quali anche San Marino, iscritte alla Associazione Stampa Sportiva Internazionale. Nel 2023 Simone Biles è diventata la ginnasta più titolata al mondo. In carriera ha vinto 4 ori alle Olimpiadi di Rio, un argento e due bronzi. L'atleta americana ha raccolto oltre 350 preferenze superando di poco Faith Kipyegon, atleta del Kenya oro olimpico nei 1500 e vincitrice di due medaglie ai mondiali di Budapest. Terzo gradino del podio per Aitana Bonmati, la calciatrice della Spagna campione del mondo, già vincitrice di UEFA Best Player e Pallone d'Oro. Unica italiana in classifica, Sofia Goggia, la sciatrice azzurra è in 14' posizione.

Tra gli uomini successo per Novak Djokovic, il numero 1 del ranking mondiale ha raccolto oltre 600 preferenze. Un successo netto quello del serbo che ha vinto tre titoli del Grande Slam. Firmando anche una serie di 19 vittorie di fila, interrotta solo da Jannik Sinner alle Finals ATP. Sul secondo gradino del podio l'astista svedese Armand Duplantis. Il campione del mondo di Budapest 2023, che detiene il record mondiale con 6,23 firmato a a settembre in Diamond League, supera Lionel Messi, che strappa il podio a Erling Haaland. A rappresentare l'Italia Gianmarco Tamberi, l'oro di Tokyo nel salto in alto è in 24' posizione.