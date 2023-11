Sinner perde in finale, è Djokovic il re delle Atp Finals

Il serbo Novak Djokovic è il campione delle Nitto Atp Finals 2023. In finale ha sconfitto Jannik Sinner in due set con il punteggio di 6-3, 6-3, dopo una partita a senso unico. Per Djokovic si tratta del settimo successo alle Finals, che gli permette di diventare il tennista più vincente nel torneo dei 'Maestri'.

"Quella di oggi è stata una delle mie migliori performance della stagione, e contro l'eroe di casa. Sono fiero di me stesso e delle mie prestazioni in questi ultimi due giorni contro i migliori del mondo, Alcaraz e Sinner, che mi hanno costretto a dare sempre il meglio" - ha dichiarato Djokovic. "E' stata una settimana fenomenale - dice ancora il fuoriclasse serbo -, e sono felice perché i miei due bimbi sono venuti a vedere il tennis".



Al termine del match anche Jannik Sinner ha voluto rendere omaggio a Djokovic: "Sei una ispirazione per tutti ma soprattutto per noi giocatori. Fai vedere la professionalità che hai tu e tutto il tuo team. Congratulazioni Nole per questa settimana e non solo. Hai iniziato la stagione vincendo e la chiudi vincendo". "Oggi si è visto - ha aggiunto - che possiamo migliorare tanto. Siamo partiti a inizio anno che ero in giocatore ora sono un altro. Dopo le Next Gen 2019 non pensavo di essere qui dopo poco a giocare forse il torneo più bello. E ora speriamo di fare bene in Coppa Davis".