Si ferma in semifinale il cammino di Jannik Sinner al Torneo di Montecarlo. Il tennista azzurro è stato battuto dal greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4 / 3-6 / 6-4. Per il giocatore altoatesino sfuma cosi la possibilità di conquistare la prima finale stagionale sulla terra rossa. In finale, Tsitsipas affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e il norvegese Casper Ruud.