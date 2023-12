Slalom Speciale: Shiffrin senza rivali a Lienz

Ormai sono finiti gli aggettivi per descrivere quella che è una delle più grandi sciatrici di tutti i tempi: Mikaela Shiffrin stravince lo Slalom Speciale di Lienz imponendosi sia nella prima che nella seconda manche con distacchi abissali: la tedesca Lena Duerr conclude seconda a +2.34, terza la svizzera Michelle Gisin a +2.45. Addirittura quinta Petra Vlhova a +3.24. Nessuna italiana nella top ten. Si salva solo Lara Della Mea 21° In classifica generale Shiffrin davanti a tutte con 800 punti, seguita da Federica Brignone con 637, Sofia Goggia è quinta con 428. Appuntamento con la Coppa del Mondo di sci femminile il 6 gennaio 2024 con Slalom Speciale e Gigante in programma a Kranjska Gora.