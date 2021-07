Tante cadute, vince Merlier in volata

Sembrava tutto facile e tutto scontato in una tappa senza nemmeno un cavalcavia, tomba dello spettacolo e paradiso dei velocisti. E infatti tutto si è risolto in volata con Tim Merlier pilotato e lanciato dalla maglia gialla, velocissimo su Philipsen. E con l'Italia che ha numericamente pochi rappresentanti, ma che continua ad esser bellicosa e bella.









Davide Ballerini quarto, Sonny Colbrelli quinto. E bene anche Nibali, sempre coi primi e a 55'' secondi nella Generale dal leader Van der Poel. Ma la tappa di ieri è stata a sorpresa anche quella delle grandi cadute. Caleb Ewan, Sagan, ma soprattutto Primoz Roglic che a 9 km e mezzo dal traguardo è finito a terra e nonostante il tentativo di rientro ha preso 1'21'' in una tappa che doveva essere di riposo o quasi. E Pogacar, in terra pure lui a 3 chilometri e mezzo e giunto al traguardo 26 secondi dopo il vincitore Merlier e che in classifica però si trova 56 secondi avanti a Roglic. Oggi la quarta tappa, altra occasione per i velocisti nell'entroterra della ventosa Bretagna. E attenzione dunque alle raffiche di vento sul gruppo.