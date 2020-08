Tennis, tanti azzurri allo US Open

Vigilia di Us Open, secondo slam stagionale dopo che la pandemia ha fatto slittare il Roland Garros e cancellato Wimbledon. Nutrita la rappresentanza azzurra con ben 9 tennisti nel tabellone maschile e 2 in quello femminile. Sorteggio durissimo per Yannick Sinner opposto al russo Khachanov, per il romagnolo Federico Gaio che se la vedrà con Berankis e per lo spezzino Gianluca Mager che gicherà contro Kecmanovic.

Gli altri accoppiamenti sono: Berrettini-Soeda, Sonego-Mannarino, Travaglia-Thompson, Lorenzi-Nakashima, Cecchinato-Harris e Seppi-Tiafoe. In campo femminile match equilibrati si profilano quelli tra Paolini-Garcia e Giorgi Van Uytvanck.