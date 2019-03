Terza Tappa Coppi – Bartali : A Forlì trionfa il bolognese Velasco Simone

Alla settimana Coppa – Bartali 2019 si mette in evidenza un giovane bolognese. Simone Velasco 23anni, si ritaglia la meritata celebrità andando a vincere in volata la tappa con partenza e arrivo a Forlì. Dopo il trionfo al Trofeo Laigueglia il mese scorso, il corridore della Neri – Selle Italia – KTM chiude davanti a tutti in volata i 166 chilometri in 4H01M50S. Velasco precede Francesco Gavazzi e Alexander Kamp. Resta invariata la classifica generale con con l’australiano Lucas Hamilton leader. A tallonare Hamilton gli altri due australiani in ritardo di 16'' Damien Howson e Nicholas Schultz, lo spagnolo Mikel Landa (Movistar Team), quarto, con 22” di ritardo. La linearità del gruppo si interrompe dopo una quindicina di chilometri, quando in sette decidono di provare l'allungo. 3'40' il vantaggio massimo ma l’azione si esaurisce a 19 chilometri dalla conclusione, lungo l’ultima delle sette ascese verso Rocca delle Caminate. Da quel momento in poi il gruppo resta compatto fino all'arrivo di Forlì con Velasco caparbio nello sprint La Settimana Internazionale Coppi e Bartali affronta domani una frazione tutta pianeggiante Abbandonato il tratto in linea, la tappa entrerà nel classico circuito di Crevalcore. 13 chilometri che i corridori dovranno affrontare per 10 volte prima dell’epilogo, dopo 171,4 chilometri.