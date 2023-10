Vela, Arca di Furio Benussi vince la Barcolana 55. In gara anche la sammarinese Sofia Tonelli

Lo spettacolo della Barcolana è un evento che parte da lontano. La 55' edizione della regata più grande del mondo si è confermata appuntamento d'autunno per oltre 1700 imbarcazioni. A conquistare l'edizione 2023 è stato il triestino Furio Benussi, in 1 ora 49'55". Per lo scafo di 100 piedi è stata la seconda vittoria dopo quella nel 2021. Un successo speciale per il velista triestino che aveva al timone la figlia sedicenne Marta, per un virtuale passaggio di testimone. La giornata è stata caratterizzata da pochissimo vento, che ha costretto gli organizzatori ad accorciare il percorso. L'edizione 2023 si è chiusa alla prima boa. Al secondo posto ha chiuso la regata Prosecco doc Shockwave3 con a bordo il ministro Lollobrigida, che ha concluso con un ritardo dal vincitore di 7 secondi. Terzo posto per Way of life, superata da Prosecco a pochi metri dalla linea del traguardo. La Barcolana si è confermata una grande festa. Degli equipaggi partecipanti oltre 1100 sono riusciti a concludere la gara. Grande partecipazione internazionale con un po' di San Marino con la partecipazione dell'armatrice Sofia Tonelli con l'imbarcazione Follia. La sammarinese ha concluso la gara in posizione 137, ottava di categoria M.