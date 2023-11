Volley, Titan Services sconfitta a Bagnacavallo

Senza Ghinelli di banda e Stefanelli in palleggio la Titan Services ci prova comunque contro la Fulgur Bagnacavallo, attuale terza forza del campionato e porta via un set forse inaspettato. Termina 3 a 1 per la Fulgur con i parziali di 22/25 25/22 25/17 25/18.

“Nel primo parziale siamo state brave e l’abbiamo portato a casa nonostante qualche errore – racconta a fine partita Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – Nel secondo siamo sempre state sotto ma quando ci siamo avvicinate, una chiamata discutibile dell’arbitro sul 24/22 ha chiuso il set. Nella terza e nella quarta frazione di gioco siamo partite male (5 a 1 e 6 a 0) e contro una squadra così esperta non l’avremmo dovuto fare. Le ragazze ce l’hanno messa tutta ma la squadra è ancora giovane e deve rodare certi meccanismi. Però partite come questa e quella contro la Flamigni ci fanno capire che, pur perdendo, non siamo tanto distanti dalle prime della classe”.