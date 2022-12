NBA, la corsa al titolo di MVP dopo un terzo di stagione regolare

Alcune squadre in NBA hanno fatto ventisette partite, altre ventotto o ventinove; dopo circa un terzo di stagione regolare c'è una momentanea bozza sui candidati al premio di miglior giocatore della stagione regolare 2022 - 23 secondo i sondaggi dei media americani. Tutto ovviamente potrà cambiare da qui alla fine della stagione regolare, però vediamo i nomi dei candidati e perché.

Per ora il favorito principale è lo sloveno Luka Doncic dei Dallas Mavericks, che sembra aver raggiunto finalmente la piena maturazione e ogni tanto nei momenti che lo richiedono, da segnali positivi anche in difesa. Poi c'è Jason Tatum, la cui produzione è probabilmente inferiore a quella degli altri candidati, ma i suoi Boston Celtics sono primi in classifica e quindi si presume che il ragazzo contenga un po' i propri numeri per permettere ai compagni di rendere al meglio. Occhi puntati su Joel Embiid, la cui produzione è in vertiginoso aumento dopo un inizio tranquillo. Inoltre il leader dei Philadelphia è arrivato secondo negli ultimi due premi e questo potrebbe incidere a suo favore, premiando la sua costanza di rendimento. Nikola Jokic dei Denver Nuggets e Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks ne hanno già vinti due in stagioni in cui hanno prodotto di più rispetto a questa appena iniziata.

Infine Stephen Curry dei Golden State Warriors come outsider, ma pure lui ha già ricevuto due volte questo premio. E' un premio a volte difficile da assegnare, perché bisogna premiare il rendimento, tenendo però conto che qualcuno potrebbe produrre di meno per far esprimere al meglio i suoi compagni. E a volte si tende a premiare chi non ne ha mai vinto uno e lo merita in virtù di una grande carriera.

Andrea Renzi