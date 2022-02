13 i goal realizzati in 8 partite del recupero della 22ᵃ di serie C Girone B

Emozioni al Del Conero di Ancona tra Ancona e Grosseto. Dopo soli due minuti, Masetti a botta sicura, sfera che sbatte sul montante e rimbalza sulla linea di porta. Ad inizio ripresa su un lancio lungo dalla retrovie il portiere del Grosseto Barosi rischia grosso, Sereni pallonetto e lo stesso Barosi con un colpo di reni recupera la posizione e salva, ed è bravo a coprire anche sul successivo tentativo di Faggioli. I toscani restano in 10 doppio giallo per Ciolli. Poi il para tutto Barosi cade sul tocco ravvicinato di Rolfini. Aperta la scatola arriva anche il raddoppio ed è una grande giocata di Del Sole. Allo Stadio Del Conero di Ancona, Ancona/Matelica batte Grosseto 2-0.

Altra sfida Toscana – Marche è quella tra Montevarchi e Fermana e anche qui stesso risultato 2-0 ma in questo caso prevalgono i toscani. Sul cross dalla destra di Giordani, devia Gambale, pronto il suo compagno di squadra Sorrentino che si fa trovare sul secondo palo per spingerla in porta . La partita resta in equilibrio fino al 91esimo quando Carpani viene atterrato in area. Calcio di rigore trasformato dallo stesso Carpani. Allo stadio brilli Peri di Montevarchi, Montevarchi batte Fermana 2-0.









Altro 2-0, ma questa volta in trasferta è quello che rifila il Pescara alla Vis Pesaro. In apertura due legni. Il primo di Cannavò, conclusione violenta e sfera che si infrange sull'incrocio dei pali. Poi gran giocata di D'Ursi, destro a giro e palo pieno. Abruzzesi che la sbloccano su azione d'angolo, torsione di Cernigoi e Pescara in vantaggio. Il raddoppio che chiude i giochi è di Zappella. Allo stadio Benelli di Pesaro, Pescara batte Vis Pesaro 2-0.

Infine, due derby. Quello toscano tra Pistoiese e Pondera con gli arancioni di Alessandrini che cadono in casa, il goal del Pontedera porta la firma di Barba. E quello romagnolo tra Imolese e Cesena finito in parità ma con le proteste bianconere per il goal annullato a Missiroli.