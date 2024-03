3 pali non fermano il Pontedera: Spal ko 2-1

La Spal maledice il recupero che invece da al Pontedera ciò che si merita. Ferrara va avanti e crolla appunto nell'extra time dei due tempi. Avvio estense, difesa locale maluccio, Antenucci ciabatta col sinistro. Di là Perretta per la girata di Ganz inchiodata da Galeotti. Passa la Spal, Antenucci pesca il taglio di Dalmonte, azione lavorata, Vivoli respinge una prima volta e quando pare il posto non ci sia più l'esterno prende l'unico fazzoletto valido per insaccare. Potrebbe rientrare subito il Pontedera con la giocatona di Ganz che timbra il palo a Galeotti battuto e non è finita perché sul rimbalzo Ianesi va a tanto così. Minuto 28, il pari sembra fatto, Ganz la mette, Ianesi la spinge in porta e dal nulla si materializza un monumentale Galeotti a toglierla. Si gioca ad un porta, sberla di Angori e palo numero 2 a salvare la Spal che dopo tanta sofferenza innesca Dalmonte a chiamare Vivoli alla parata di piede. Di là è una rumba, Angori a colpo sicuro trova il corpicione di Valentini a protezione della patria, ma prima dell'intervallo la rincorsa porta i suoi frutti. Fa tutto Peli che penetra nella tenera difesa ospite e con un mezzo scavino riporta a galla il Pontedera. Ripresa, cala il ritmo: Vivoli vola sul sinistro di Iglio. E Galeotti alza la punizione di Ianesi. Ancora Pontedera col terzo palo di giornata, Ganz di testa viene respinto dalla traversa. Cercata e meritata la vittoria arriva all'ultimo giro. Delpupo scappa e la mette: Lombardi nell'angolo della felicità. Spal abbattuta e fine dei giochi.