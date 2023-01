A Cpiace l’attaccante del Cesena Ferrante

Appuntamento questa sera, dalle ore 20.10 alle 21.30, in diretta con “Cpiace” su San Marino Rtv (canale 831 digitale terrestre, 520 Sky e in streaming). Conduce Lorenzo Giardi con opinionista Massimo Boccucci. Ospite in studio Alexis Ferrante, attaccante del Cesena, trascorsi in Serie B con Pisa e Brescia. Collegamento Skype con Michele Marcolini, neo commissario tecnico della Nazionale di Malta, la stagione scorsa sulla panchina dell’Albinoleffe. Immancabile la rubrica “Gol in trasferta”, a cura di Matteo Noceti, dedicata al Potenza, militante nel girone C.