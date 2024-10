L'intervista a Alfio Pelliccioni

A sorpresa arriva l'addio al ruolo di Direttore Sportivo di Alfio Pelliccioni. Il DS sammarinese ha lavorato in piazze importanti come Cesena, Mantova, Catanzaro, Monopoli, ma il suo grande capolavoro resterà per sempre Portogruaro. Con i veneti Pelliccioni è arrivato fino alla serie B. Indimenticabili i suoi anni al San Marino Calcio nell'era Germano De Biagi. Alfio Pelliccioni sarà a capo di un'agenzia sammarinese che ha lo scopo di trovare giovani giocatori in tutto il mondo.