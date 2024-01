Ancelotti e Real Madrid avanti insieme

Il Brasile può attendere, il futuro di Carlo Ancelotti è ancora a Madrid. Il tecnico italiano ha firmato il rinnovo del contratto che lo lega al Real fino al 2026. Alla fine saranno 7 gli anni consecutivi su quella panchina, esperienza che aveva avuto una sua anteprima tra il 2013 e il 2015. Cancellato l'approdo alla guida della nazionale brasiliana, la federcalcio verdeoro aveva prima contattato Ancelotti per poi fargli formale offerta. Una possibilità che lusingava il tecnico, il quale ha però preferito continuare il suo lavoro con le Merengues.

Qualche incertezza in avvio di stagione aveva fatto sì che l'ipotesi Brasile prendesse corpo, ma il successivo lusinghiero cammino del Real con conquista della Supercoppa Europea, uniti a Mondiale per Club e Copa del Rey di un anno fa, hanno spinto Florentino Perez a rompere gli indugi e convocare Ancelotti per il rinnovo. Nel frattempo dopo 18 giornate di campionato, il Real Madrid guida la Liga con 45 punti in coabitazione col Girona e si è qualificato agli ottavi di Champions League.