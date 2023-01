Ancona, tris al Pontedera

Un'Ancona straripante nei primi 45 minuti liquida il Pontedera e accorcia sulle prime, con il terzo posto della coppia Gubbio-Entella distante solo 4 punti. I granata, invece, restano un punto sopra ai dorici ma fortemente ridimensionati. Secondo ko consecutivo in trasferta, l'Ancona non fa sconti: discesa di Martina a sinistra, sponda di Moretti per Simonetti e destro a lato di un soffio. Ancora Simonetti prenda la mira dal limite, stessa sorte di qualche minuto prima, palla fuori non di molto. Avvio arrembante dei biancorossi che trovano la giusta ricompensa al quarto d'ora: nell'ennesima ripartenza ad altissima velocità, Moretti allarga alla perfezione per Petrella che rientra sul mancino e fulmina Stancampiano. Vantaggio meritatissimo per l'Ancona. Che continua a spingere: combinazione Di Massimo-Petrella, Stancampiano disinnesca il tentativo di quest'ultimo. Pontedera in totale black-out: Benedetti manda in porta Moretti che anticipa Stancampiano e finisce a terra. E' calcio di rigore, Di Massimo raddoppia dagli 11 metri ma il direttore di gara fa ripetere. Poco cambia, Di Massimo calcia ancora alla destra del portiere che tocca ma non basta. L'Ancona va sul 2-0 e non si accontenta: Petrella inventa per l'accorrente Mezzoni, ancora Stancampiano chiamato agli straordinari. L'estremo difensore granata però non può nulla in chiusura di frazione: altro contropiede fulmineo dell'Ancona con Moretti ancora nei panni dell'assist-man, servizio per Di Massimo che fa 3-0 e doppietta personale con un colpo da biliardo all'angolino.

Primo tempo da urlo per i dorici, da incubo per il Pontedera. Che nella ripresa rischia anche un poker pesantissimo: Moretti incrocia e centra il palo, Petrella va per il tap-in a botta sicura ma Espeche salva tutto sulla linea. Non arriverà nemmeno il gol della bandiera per gli ospiti: Somma arriva con i giri giusti ma manda fuori. Primo campanello dall'allarme per il Pontedera, l'Ancona vola con il tridente delle meraviglie.