Calcio europeo, tra le ombre del Covid, prime volte e rivoluzioni

Il Covid-19 dopo aver inciso sulla stagione appena trascorsa getta le sue ombre anche su quella che sta per iniziare. Dovevano essere in campo oggi pomeriggio, al Victoria Stadium di Gibilterra, il Lincoln Red contro i kosovari del Pristina. E invece la partita, valida per i preliminari di Europa League, è stata annullata proprio a causa della positività al Coronavirus di alcuni giocatori della squadra dei Balcani. Stessa sorte è toccata alla Ligue 1 dove è stato rinviato il match tra Olimpique Marsiglia e Saint Etienne per via di alcuni infetti tra le fila dei marsigliesi.

Ma se c'è una Francia che piange ce n'è un'altra che ride. Perché il Paris Saint German ha raggiunto, per la prima volta nella sua storia, la finale della Champions League, dopo anni di sconfitte, delusioni e fior di milioni spesi. Nella prima semifinale di Lisbona, la squadra francese ha battuto con un perentorio 3 a 0 i tedeschi del Lipsia. Allo stadio Da Luz non c'è stata partita con i gol di Marquinhos, Di Maria e Bernat. I parigini affronteranno, domenica prossima, la vincente della sfida di questa sera tra il Bayern Monaco e il Lione. Al termine della partita grandi festeggiamenti per Neymar e compagni, visto che il club non si era mai spinto oltre le semifinali, raggiunte una sola volta nella stagione 1994-95.

Rimanendo in tema Coppa Campioni è iniziata la rivoluzione in casa Barça dopo il drammatico 8 a 2 subito dai catalani contro il Bayern. Via il direttore sportivo Abidal ma soprattutto via il coach Quique Setien. Al suo posto l'olandese Ronald Koeman che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2022. “Rambo” Koeman era entrato, da calciatore, nella storia del club catalano dopo il gol nella finale di Coppa Campioni del 1992 contro la Samp di Vialli e Mancini.