Calvario Recanatese, l'Arezzo risorge (2-0)

Arezzo - Recanatese

Dopo 5 giornate torna a vincere l'Arezzo, Recanatese a picco con il debutto di Filippi in panchina che è un mezzo dramma. Giocano solo i padroni di casa, Catanese non approfitta della mischia. Al minuto 22 bella occasione toscana col tacco di Bianchi che trova Meli a rimandare la capitolazione. Prosegue una specie di 11 contro 0, Pattarello in area, poi Meli reattivo su Guccione e Catanese non riesce a ribadire dentro. Arezzo a testa bassa, il gol non arriva ma della Recanatese sul campo non c'è traccia. Altra mischia a salve e altro giro. Prima dell'intervallo Gucci va in verticale e incrocia fuori. Nonostante tutto è pari al cambio campo, ma alla ripresa non cambia niente. Meli ancora ad arginare sul destro di Gucci. Minuto 53 ci vuole un calcio piazzato per abbattere il muro: Gaddini pesca Gucci e la rete si gonfia. Reazione Recanati non pervenuta, l'Arezzo va per chiuderla ed è solo questione di tempo. No Pattarello, si ancora Gucci, di testa su punizione. Tutto molto facile, ma questa Recanatese da un punto in 12 partite è un disastro su tutta la linea.