La calciatrice Jenni Hermoso si è presentata in tribunale a Madrid nell'ambito dell'inchiesta penale aperta per il bacio ricevuto dall'ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales durante la premiazione dei mondiali. Al termine della deposizione la calciatrice spagnola ha rilasciato una breve dichiarazione ai media: “ Tutto è andato bene. Il processo giudiziario continuerà il suo corso e vi ringrazio per il sostegno che molti di voi mi hanno dato".