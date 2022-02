Cesena disperso, il Pontedera lo batte 2-0

Male mercoledì a Imola, i bianconeri fanno peggio a Pontedera passeggiando a fianco di una partita che i padroni di casa controllano dall'inizio alla fine. La lezione di calcio comincia al minuto 12, Magnaghi di sponda assiste il rimorchio di Milani. Il Pontedera apre e di fatto anche chiude contro un avversario mai dentro al match. Magnani disperde Pogliano, Candela non sta in piedi e Nardi ci mette il piedone del portiere dell'Hockey. L'unico lampo bianconero sta nel colpo di testa di Missiroli sul quale Sposito salva con la manona aperta. Ma in ripartenza i toscani entrano a piacimento nella difesa ospite, Magnaghi manda in porta Benedetti che però tocca male ed è costretto al diagonale pigro. Ripresa idem come sopra, subito Lucchese per spazzare i resti romagnoli, Foglia dal limite a un capello dal palo. Soliloquio di Viali, qualche cambio: c'è in tutto un colpo di testa di Caturano tra le braccia sicure del tranquillissimo Sposito. Di là invece la sirena è sempre accesa, Magnaghi si gira su se stesso e ci va poco lontano. Barba invece ha tutto il tempo di coordinarsi e prenderlo, l'angolino. L'Entella perde a Pesaro, il Cesena resta terzo mentre Pierini chiude tristemente la peggior versione di una squadra da indietro tutta.