Colpaccio Torres, San Donato ko 3-1

Diakité fa doppietta nella porta giusta, Marzierli segna in entrambe e la Torres, dopo due sconfitte, trova un successo pesantissimo che vale il +5 sui playout. I sardi vincono 3-1 lo scontro salvezza sul campo del San Donato che viceversa si ferma dopo 7 punti in tre gare e torna sul bordo della zona rossa.

Toscani meglio in principio: Carcani per il sinistro di Noccioli, Dametto sfiora e la palla s'impenna oltre la traversa. Al giro dopo Regoli per Russo, la mira è assolutamente da cestinare. Decisamente più concreta la Torres: Diakité scambia con Scappini e punta la porta, Cardelli l'atterra in uscita ed è rigore. Battuta affidata allo stesso Diakité, chirurgico nell'infilare radente al palo. Ancora sardi con Gianola che carica appena alto da fuori, di là Rossi crossa e l'inserimento di Brenna non inganna Garau, che blocca in due tempi. Di tutt'altro stampo lo spunto di Noccioli che sfonda su Dametto e la alza perfetta per Marzierli, che svetta sulla riga di porta e schiaccia nel sacco.

Il gol incassato non toglie fiducia alla Torres che con la ripresa torna in controllo. Punizione di Liviero, colpo di testa e Brenna respinge a Cardelli battuto; ancora Liviero va via a Rossi e mette dentro, Diakité e Gianola non riescono a capitalizzare. Lo strappo arriva al 78°: punizione di Lombardo, Marzierli prende anche questa e spiazza il suo portiere, aggiungendo l'autogol al gol. Il colpo da ko invece nasce da un lancio di prima di Masala, sul quale Diakité scappa alla difesa, si presenta a Cardelli e cala il bis con un altro tocco perfetto. Il San Donato ha un ultimo sussulto allo scadere del recupero, quando Galligani arriva in fondo e imbuca un pallone che nessuno riesce a spingere nella porta sguarnita.