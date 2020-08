il tecnico dell' Inter Antonio Conte si sfoga nel dopo partita di Atalanta - Inter e lancia dure accuse alla dirigenza :" questi 82 punti ce li godiamo io, la squadra e chi sta vicino alla squadra. Non mi è piaciuto il comportamento avuto dalla dirigenza che non ha mai difeso ne me ne i giocatori dai vari attacchi mediatici. E'stato un anno molto difficile e complicato e a fine stagione tireremo le conclusioni"