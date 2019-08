Da Cesena oltre mille tifosi per il primo derby con il Rimini

Non sarà mai una partita come tutte le altre, e se non bastassero gli ingredienti che alimentano questa sfida, la dimostrazione arriva tangibile dall'orario di gioco. La questura ha risposto no alle 20.30 ora proposta dal Rimini, ma ha consigliato e ottenuto il derby alla luce del sole:18.30. Va detto che Rimini – Cesena, eccezion fatta per i canonici sfottò di campanile, è sempre stata una partita corretta in campo e sugli spalti. Come arrivano a questa sfida le due squadre. Il Cesena è nettamente più avanti nella preparazione e avrà dalla sua il solito supporto di un pubblico straordinario che ha già riempito il settore ospiti: 1040 i biglietti già venduti, per completare ne restano 250 che verranno polverizzati entro sera. Sono già stati sottoscritti 2.169 abbonamenti a conferma di un calore che non ha eguali in categoria. Il Rimini ha cominciato la preparazione più tardi e arriva a questa partita con le gambe ancora pesanti. Terminato il ritiro di Sant'Agata, primo allenamento al Neri per la squadra di Renato Cioffi che avrà tutto l'organico a sua disposizione, eccezion fatta per il difensore Ferrani fermo a causa di un problema muscolare. Non sarà presente al Neri il nuovo azionista, l'italo americano Massimo Nicastro. Stando a quanto dichiarato da Grassi – in risposta alle sollecitazioni del Sindaco Gnassi e l'Assessore Brasini- Nicastro si presenterà a Rimini per conoscere l'amministrazione comunale solo dopo ferragosto. Grassi, - ha ribadito che ad oggi- resta unico proprietario e che Nicastro non avrebbe ancora investito, ma lo farà a breve.