Doppio 2-0 per Perugia e Gubbio: battute Fermana e Carrarese

Ingrana il Perugia di Francesco Baldini, ancora imbattuto e al suo secondo successo consecutivo in campionato. Il Grifone è corsaro al “Recchioni” e vince 2-0 contro la Fermana. Partenza a razzo: Lisi ci prova in spaccata, palla che esce di un soffio. Un paio di minuti più tardi e Iannoni, tutto solo nell'area piccola, incorna e manda alto sopra la traversa. E' il preludio però al vantaggio Perugia: Matos vede l'inserimento di Iannoni, sfera all'indietro dove Lisi arriva con i giri giusti e non lascia scampo a Borghetto con il destro. 1-0, confezionato dai due giocatori più pericolosi in avvio. La Fermana, non pervenuta, si risveglia a cavallo della mezz'ora: Giandonato va con l'azione personale e colpisce la traversa con il mancino da fuori. Ad inizio ripresa il Perugia chiude i giochi: corner profondo di Lisi sul secondo palo, Paz stacca di testa e firma il raddoppio dei biancorossi. L'ultima istantanea del match è il tentativo in solitaria di Curatolo che va in diagonale, attento Furlan a chiudere e proteggere il 2-0.

Stesso risultato anche per l'altra umbra del Girone B, il Gubbio di Piero Braglia, che resta in scia e batte la Carrarese nello scontro di alta classifica. Un gol per tempo per i rossoblu che, dopo essere andati vicini a sbloccarla con Udoh, fanno 1-0 al minuto numero 32. Mercati calcia da lontano con il destro, la deviazione decisiva di Illanes mette fuori causa Bleve e la sfera s'insacca. Nella seconda frazione non arriva la reazione dei marmiferi e il Gubbio insiste: uno-due ad ampio respiro tra Spina e Di Massimo, il tentativo del 7 passa a centimetri dallo specchio dando solamente l'illusione del gol. Bleve prova a tenere a galla i suoi respingendo il diagonale del neo-entrato Corsinelli ma, a 4 dal 90', Montevago scrive la parola fine al match. L'attaccante eugubino raccoglie alla perfezione il servizio dalla destra di Corsinelli e firma il definitivo 2-0. Il Gubbio riscatta la sconfitta di Pescara e sale a quota 12 in classifica.