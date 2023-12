Europa League: agli spareggi sarà Feyenoord-Roma e Milan-Rennes

Per la Roma l'ennesimo incrocio col Feyenoord, per il Milan i francesi del Rennes. Questo l'esito del sorteggio per gli spareggi di Europa League: in palio un posto agli ottavi insieme all'Atalanta, già qualificata in virtù del primo posto nel suo girone. I giallorossi ritrovano gli olandesi, battuti due anni fa nella finale di Conference League ed eliminati anche nei quarti della scorsa edizione di Europa League. In quanto testa di serie, la Roma giocherà il ritorno all'Olimpico, viceversa il Milan comincerà in casa.

Questi gli incroci:

Feyenoord-Roma

Milan-Rennes

Lens-Friburgo

Young Boys-Sporting

Benfica-Tolosa

Braga-Qarabag

Galatasaray-Sparta Prga

Shakhtar Donetsk-Marsiglia