Figurine, una passione senza età

Sentiamo David Pizarro

Il calcio che si attacca compie 63 anni. Non c'è campionato senza l'album Panini, simbolo che trascende le epoche e unisce le generazioni. L'album del 2024 comprende ben 679 figurine che si possono acquistare in edicola in pacchetti contenenti 7 pezzi classici, 1 extra e un coupon per la new generation o comunque per coloro i quali preferiscono la collezione digitale.

La presentazione al cospetto delle massime autorità sportive, del capitano del Torino Buongiorno, del Campione del Mondo 2006 Gianluca Zambrotta e due leggende del calcio sudamericano. Nell’edizione cartacea si registra inoltre il ritorno delle figurine che rappresentano la rosa schierata dei club di C e mentre debuttano le squadre della “eSerie A”.

Nel servizio l'intervista all'ex calciatore David Pizarro.