Finalmente Entella, Olbia ko 3-1

Il tracollo dell'Olbia è tale da far svegliare pure l'Entella che in un pomeriggio segna più che nelle sei partite precedenti e finalmente sblocca la casella delle vittorie. Il 3-1 del Comunale chiude la striscia di 4 ko filati della Virtus e certifica la crisi dei sardi, ormai lontanissimi da quelli dei 6 punti in due gare di inizio stagione.

L'equilibrio dura un tempo, con l'Olbia subito pericolosa: punizione di Arboleda, torre di Bellodi e La Rosa si divora il vantaggio calciando addosso a De Lucia. L'Entella invece è più efficace: Meazzi dalla fascia per l'affondo di Santini che salta Rinaldi e consegna a Zamparo la comoda inzuccata del vantaggio. Immediata la reazione ospite: Biancu dalla distanza, De Lucia risponde in maniera più efficace che efficiente. E poco prima della mezz'ora il pari arriva, con Nanni a far sponda di prima su una rimessa e il solito Ragatzu a impattare in stoccata di destro.

Ripresa e qui la scena è tutta dell'Entella, che in un quarto d'ora archivia la pratica. A dirigere le danze è sempre Meazzi: spunto in area e appoggio al limite per il mancino del riallungo di Petermann, con Rinaldi non troppo reattivo. Ancora Meazzi a ispirare colpi di testa vincenti coi piazzati: sulla sua punizione Santini va a rete ma è fuorigioco, quando batte dalla bandierina invece a colpire è Bonini e stavolta è tutto regolare. Entella finalmente in festa, anche perché l'Olbia non dà segno di sé fino al recupero, quando Ragatzu triangola con Bellodi e scarica sul fondo dalla mezzaluna. Troppo poco e così sono due sconfitte in fila, con la vittoria che manca ormai da 5 turni.