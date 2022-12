Forli, beffa al 94': il Crema vince 2-1

La cronaca di Alessandro Ciacci

La Crema resta indigesta per il Forlì che perde 2-1 al 94’ e vede la capolista Giana Erminio allungare a +11. I Galletti di Graffiedi chiudono comunque il 2022 al secondo posto nel Girone D di Serie D. Prima grande chance per il Forlì già al 10’: discesa di Rrapaj a sinistra, stop a seguire e mancino di Caprioni disinnescato ad Aiolfi. Replica del Crema con il piattone di Cerri dopo lo schema da corner, palla alta. Ritmi molto bassi, la partita si accende ad intermittenza: come quando Scalini mette dentro da piazzato, capitan Maini spizza e centra in pieno il palo con Aiolfi che non avrebbe potuto nulla. Dall’altra parte però passa il Crema: calcio d’angolo, ancora Cerri si libera della marcatura e incorna alla perfezione. De Gori é battuto, 1-0 e i Galletti sono costretti a rincorrere. Aiolfi sbaglia i tempi dell’uscita, Maini non riesce a schiacciare e ad approfittarne.

In apertura di ripresa clamorosa occasione per gli ospiti: apertura verso Melchiori che mette a sedere l’avversario poi cestina tutto calciando alle stelle. Sponda Forlì é scatenato Rrapaj sulla fascia mancina: anticipo e servizio per Caprioni, la risposta di Aiolfi non é bella stilisticamente ma efficace. É il preludio al pareggio degli uomini di Graffiedi: Varriale penetra in area, Farneti sfiora soltanto in spaccata e Banchieri é ben appostato sul secondo palo per il tap-in che vale l’1-1. Per 25 minuti però l’interruttore delle emozioni torna su “Off”, almeno fino a quando Banchieri fa la sponda per Varriale e il diagonale del 17 biancorosso esce non di molto. Match che sembra ormai indirizzato verso il pari e, invece, a 30 secondi dalla fine dei 4’ di recupero succede quello che non ti aspetti: il Crema, in affanno negli ultimi minuti, torna a farsi vedere in avanti. Madiotto mette in mezzo e Melequi - classe 2004, il più giovane in campo - buca De Gori per un 2-1 che sa di beffa e gela il "Morgagni".