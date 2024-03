Gol e spettacolo nel 2-2 tra Pescara e Carrarese

Non è solo colpa o merito di Zeman, il Pescara è pazzo nel dna. Capello scende e la mette, Della Latta fa 0-1 dopo un minuto con gente ancora al tornello. Avvio shock per quelli di Bucaro che ad onor del vero stanno un tempo a guardare la partita e il peccato originale di Carrara è quello di non chiuderla a cominciare da Della Latta. Poi tocca a Cicconi andare in verticale e provare a prendere il tempo a Plizzari che invece c'è. Occasionissima ospite che nasce dallo schema: Finotto va per la volee a un passo dalla porta. Palla incredibilmente agli ultras. Prima dell'intervallo ancora Plizzari a tenere in piedi i suoi prima su Zanon poi su Capezzi.

Ripresa e il Pescara nonostante tutto è ancora in partita, Capello impegna Plizzari e complice i cambi di Bucaro gli adriatici si alzano e ci provano. Cangiano di testa è la prima vera conclusione. Milani invece la taglia e Merola sfiora. In bilico sul filo nel finale il match impazzisce del tutto. Di Gennaro affonda su Cangiano. E' calcio di rigore con Merola a rimettere le cose a posto. Il recupero è un flipper di emozioni nuove, Cicconi crossa, magnifica torsione di Finotto e la Carrarese torna avanti. C'è tempo solo per un'ultima mischia, ma se la palla resta lì e ci arriva Pierno basta e avanza. Il più zemaniano dei 2-2 anche se Zeman non c'è più.