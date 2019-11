Gubbio-Cesena 0-2

Dopo 7 giornate torna a vincere il Cesena. Lo fa al termine di una battaglia durissima a Gubbio con i padroni di casa che hanno chiuso in 9 uomini, 8 dei quali ammoniti. In apertura di partita calcio di rigore contestatissimo dai padroni di casa assegnato per fallo di Bacchetti su Butic. Dal dischetto lo stesso Butic porta avanti il Cesena. I bianconeri la chiudono nel finale con uno spunto di Franchini bravo ad andare via e metterla per il tocco ravvicinato di Russini che vale lo 0-2.