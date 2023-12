Il Bologna riceve l'Atalanta, Motta: "Testa solo a questa partita. Orsolini sta bene, vedrò se farlo giocare"

Intervista a Thiago Motta

Eliminato l'Inter dalla Coppa Italia, il Bologna si rituffa in campionato per un'altra sfida di cartello: alle 15 di domani c'è l'Atalanta, coi rossoblu chiamati a difendere il clamoroso 4° posto in classifica. "Battere l'Inter non è scontato e ci porta energia - dice Thiago Motta - ma pensiamo solo alla partita con l'Atalanta, il resto non conta". Il tecnico si sofferma anche sui due Riccardo: Orsolini, che rientra dopo un problema muscolare e che "sta bene, vediamo se domani giocherà dall'inizio o darà una mano a partita in corso" e Calafiori, che "è in un momento di grande livello dal punto di vista tecnico, mentale e fisico".