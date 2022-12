Il Cesena passa a Pesaro, pari in San Donato-Imolese e Alessandria-Montevarchi

Più forte del pantano e dell'arbitro, il Cesena passa 2-1 in casa della Vis Pesaro e rosicchia due punti alla capolista Reggiana e al Gubbio, ora a +3 e +2. Questo nonostante un terreno ingiocabile causa pioggia e il rigore inventato al 20°: Pucciarelli sterza e serve Fedato, Albertini non lo tocca ma, clamorosamente, su va sul dischetto. Tozzo respinge ma non riesce ad allontanare e Fedato ribadisce in rete. Le condizioni per la beffa ci sono tutte, invece, nelle uniche due occasioni create, il Cesena la sistema. Angolo di Calderoni che Prestia spizza sul secondo palo, dove Corazza è puntuale per il suo 11° centro in campionato. Nella ripresa invece Zecca per Ferrante e imbeccata per Stiven Shpendi, che se l'allunga troppo, cade in cerca del rigore e, complice un Farroni bella statuina, nel rotolare si ritrova pallone e porta spalancata, infilando da terra per la vittoria.

Vis all'11ª senza successo e trascinata sul bordo alto dei playout dall'Imolese che fa 0-0 col San Donato ultimo della classe. Niente gol ma tante occasioni divorate, in primis l'incrociata appena a lato, in piena libertà, di Fonseca. Stessa cosa per Ubaldi, che manca il tap in sulla mala respinta di Rossi su Russo, e Galligani, che s'accentra da destra e poi calcia alto. Situazione simile, nella ripresa, per Stijepovic, che dopo essersi creato un rigore in movimento appoggia a Cardelli. Il San Donato impegna Rossi con le conclusioni di Nunziatini e Russo, mentre su Galligani è Zagnoni a salvare sulla linea. Zagnoni che, all'82°, è protagonista nell'altra area con un destro respinto dal palo.

2-2 invece tra altre due occupanti i playout, Alessandria e Montevarchi. Angolo di Sini per Checchi, Mazzini devia sul palo e Rota fa tap in per il vantaggio dei grigi. Annullato, in avvio di ripresa, dalla perla di Lischi, un destro a palombella dal vertice mancino dell'area. Gran botta da fuori di Nichetti neutralizzata da Mazzini e altro corner-assist di Sini, stavolta finalizzato dalla zampata di Checchi. Nuovo allungo e nuova patta del Montevarchi quando Kernezo crossa e Giordani fa sponda per Jallow, che deve solo sfiorarla di testa a porta spalancata. E ancora Kernezo per la testa di Jallow, con Marietta che blinda la X negandogli doppietta e ribaltone.