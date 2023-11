Il Cesena schianta la Vis Pesaro con un Poker

Travolta una Vis Pesaro che non perdeva da sette giornate. Il Cesena fa la voce grossa e mantiene tre punti di distanza da una Torres che i bianconeri affronteranno nello scontro diretto tra cinque turni. Cavaluccio subito in partita e il gol non tarda ad arrivare, lo realizza Adamo servito da Kargbo con un tocco furbo, e Polverino è battuto. Accenno di reazione dei marchigiani con Di Paola, il numero 10 si fa spazio, sullo splendido tocco di Sylla ma calcia alto.

Poco dopo la mezz'ora il Cesena mette già una seria ipoteca sui tre punti. Adamo, indossa i panni dell'assistman, cross perfetto per Donnarumma che sceglie bene il tempo e di testa batte per la seconda volta Polverino.

Nella ripresa Karbo si toglie anche il lusso di fallire un gol da zero metri, ma a prescindere, la sua prestazione è stata più che sufficiente, mezzo voto in più, anche grazie ai suoi compagni, Silvestri sempre di testa per il tris e certificato sui tre punti. Cesena devastante nel gioco aereo, altro colpo di testa per il poker firmato Pierozzi che, numeri alla mano, è il 14°esimo marcatore del Cesena di quest'anno. Ci sono le proteste in questo caso della Vis per una possibile spinta di Pierozzi su Zoia, ma l'arbitro non interviene e concede. Allo Stadio Manuzzi di Cesena, Cesena batte Vis Pesaro 4-0.

Questa sera si concluderà il quadro della 13ª di Serie C Girone B con i posticipi, entrambi alle 20.45. Pescara – Rimini e Lucchese – Virtus Entella.