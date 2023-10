Il Perugia batte 2-1 l'Entella e sale al 3° posto

Il Perugia tiene la scia del Cesena frenando la risalita dell'Entella che dopo tre successi in fila cade 2-1 al Curi. Il Grifone supera il Pescara e sale al 3° posto, trovando la fuga decisiva già nella prima mezz'ora: Bonini s'incarta sulla pressione di Cudrig e Seghetti, con quest'ultimo che, recuperato il pallone, strappa su Manzi e infila in rete. Questo al 16°, tempo altri 9' e Bozzolan va in area da Santoro, che ha un po' di libertà e piazza in buca d'angolo sul palo lungo per un bis d'autore.

Sarebbe una mazzata per chiunque ma questa Entella, ancora nei playout ma decisamente in salute, reagisce con forza: Di Mario dalla sinistra, Vulikic alza a campanile e Corbari si tuffa di testa, con Bozzolan salvifico nell'anticipo. Subito dopo però ecco l'accorcio da applausi di Tascone, controllo e destro al volo dal limite a coronare una bellissima azione corale dei liguri. Sembra il preludio di una gara da fuoco e fiamme, invece il prosieguo regalerà poco.

La ripresa è ad andamento lento e il meglio è ancora del Perugia, con l'appena entrato Vasquez che scambia con Seghetti e carica da fuori, sbattendo sui guanti di De Lucia. Poi è una lunga attesa del triplice che sancisce il prosieguo della marcia del Grifone.