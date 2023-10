Il Perugia di misura sul Sestri Levante

Al Perugia basta un guizzo di Simone Santoro in apertura per battere il Sestri Levante, per i liguri terza sconfitta consecutiva. Doppio dribbling e destro che non lascia scampo ad Anacoura per il vantaggio del grifone festeggiato alla Cristiano Ronaldo. Insiste la squadra di Baldini, Cristian Kouan sinistro potente ma non preciso. Si vedono i liguri nel finale di tempo, Toci di testa non inquadra lo specchio. Il Perugia nella ripresa si abbassa e il Sestri prende campo, ma la pericolosità arriva solo con il tiro da fuori aerea senza trovare il bersaglio. Ci provano anche i vari Ghigliotti e Pane, resta inviolata la porta di Adamonis, il grifone subisce troppo e non la chiude nemmeno con la ripartenza, Lisi da buonissima posizione allarga troppo. L'ultima cosa da vedere è un groviglio in area, Adamonis già ammonito, prende il secondo giallo e viene espulso dal Direttore di Gara Maria Marotta di Sapri, restano molti dubbi sulla decisione dell'arbitro. Perugia in 10 ma la sostanza non cambia. Al Renato Curi di Perugia, Perugia batte Sestri Levante 1-0.