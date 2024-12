Il Pontedera si risveglia e travolge 5-1 la Spal

Al Mannucci saltano tutte le strisce in corso, così il Pontedera – una vittoria in 13 turni – rifila un secco 5-1 alla Spal, viceversa reduce da 9 punti filati. I toscani tornano a far festa dopo quasi due mesi e si portano a -1 dal bordo alto dei playout, occupato proprio dagli emiliani.

Il Pontedera la sblocca al quarto d'ora col tacco di Ianesi a liberare a sinistra Perretta, sulla cui imbucata Pietra spacca in rete a porta aperta. Calapai a rimorchio per il destro appena a lato di Rao è tutto ciò che produce il primo tempo della Spal, così, al principio di ripresa, il Pontedera allunga: stavolta tocca a Pretato, pronto nel risolvere il mischione acceso dall'angolo di Ladinetti. Ladinetti che, di nuovo dalla bandierina, pennella per la testa di Cerretti, Galeotti è perfetto nel salvataggio.

Già qui la gara è indirizzata, il girochiave però arriva al 63°: Italeng sfrutta l'errore in retropassaggio di Calapai, gli va via di fisico e mette al centro smarcando in area Cerretti, che salta Galeotti e stocca a rete. L'azione comincia col contrasto tra lo stesso Italeng e Nador, col mancato fischio che fa arrabbiare la Spal: il più furioso di tutti è l'ex Napoli El Kaddouri, che esagera e, ingenuamente, spinge l'arbitro a mostrargli il rosso.

I giochi sono abbondantemente chiusi, ma i gol non si esauriscono: altro recupero palla di Italeng che parte dal limite della sua area, varca la metà campo e apre a sinistra per Ianesi, che si presenta a Galeotti e lo scavalca col pallonetto del poker. Galeotti che torna a farsi muro sull'ennesimo angolo di Ladinetti, stavolta per Italeng, dopodiché la Spal batte un colpo col gioiello di D'Orazio, che la piazza radente al palo dalla mezzaluna. Un accorcio durato 1', poi la farraginosa costruzione dal basso tra Nador e Mignanelli favorisce l'inserimento di Ladinetti, che a sua volta carica dal limite per la manita e i titoli di coda.