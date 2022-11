Il Portogallo vince col brivido, Ronaldo da record. 0-0 tra Uruguay e Corea del Sud

Il Portogallo soffre ma batte 3-2 il Ghana. Succede tutto nella ripresa: la sblocca il rigore di Ronaldo, che diventa il primo di sempre a segnare in 5 Mondiali diversi. Sin lì noiosa, la partita si accende: Kudus affonda a sinistra e serve André Ayew per il pareggio degli africani, che poi però si fanno male da soli perdendo due brutte palle a centrocampo che portano all'allungo portoghese con Joao Felix e Rafa Leao, entrambi imbeccati dagli assist Bruno Fernandes. Un altro buco in fascia sinistra porta all'accorcio di Bukari e costa un finale da brivido ai rossoverdi, che allo scadere del recupero rischiano quando il portiere Costa perde palla su Inaki Williams, che però non riesce a infilare il pari. Nello stesso girone, 0-0 tra Uruguay e Corea del Sud: l'occasione più nitida capita a Godin, che nel finale di primo tempo prende il palo su azione d'angolo.