Il primato nel gruppo manca all'Inter da 12 anni. Al Napoli serve un piccolo sforzo

Parola d'ordine evitare Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid, Barcellona e Arsenal già certe del primato. L'Inter ha gli stessi punti de la Real Sociedad ma gli spagnoli hanno una migliore differenza reti. Una situazione che obbliga la squadra di Inzaghi a vincere per il primo posto nel girone, in tutti gli altri casi beneamata seconda. Cosa c'è da sapere di questa partita. Intanto che l'Inter non si qualifica per gli ottavi dalla porta principale da ben 12 anni. Il primato significherebbe prestigio e ulteriore linfa per le casse neroazzurre. Simone Inzaghi non replicherà l'ampio turnover visto in Portogallo con il Benfica ma apporterà solo delle modifiche. Sicuro l'impiego di Davide Frattesi, si giocano una maglia Bisseck e Cuadrado.

Con il tedesco in campo, Darmian verrà impiegato come esterno di destra del centrocampo, con Darmian nei tre dietro, sarà Cuadrado ad agire esterno alto. Si gioca a San Siro ore 21. Ultimo sforzo per il Napoli che questa sera sempre alle 21 al Maradona ospita il Braga. Con il Real Madrid già certo del primo posto solo un tracollo potrebbe sbarrare la strada a Di Lorenzo e compagni verso gli ottavi come seconda. Il Napoli ha vinto lo scontro diretto con i portoghesi all'andata per 2-1, solo una sconfitta con due o più gol di scarto estrometterebbe i partenopei dalla competizione più importante per club. In Champions League è consigliabile per tutti entrare in campo non facendo calcoli. Il Napoli deve giocare la sua partita senza pensare alle varie opportunità, vincere in Champions porta soldi e gratificazione, e inoltre Mazzarri non può permettersi un ulteriore passo falso dopo le due sconfitte consecutive in campionato.