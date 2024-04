Il Rimini batte 1 a 0 l'Entella e vola ai play-off con una giornata d'anticipo

Poco più di tremila spettatori al Romeo Neri per la sfida tra Rimini e Virtus Entella. Biancorossi con il tridente formato da Lamesta, Morra e Capanni. Liguri che rispondono con l'ex Santini e Montevago. Si comincia con il tentativo sotto misura di Semeraro che non inquadra il bersaglio. La reazione ospite con il colpo di testa di Montevago, fermato in posizione di fuorigioco. Proteste Rimini per una trattenuta ai danni di Garetto, non ravvisata dal direttore di gara che fa cenno di proseguire. Il centrocampista biancorosso ci riprova poco dopo ma da ottima posizione non trova la porta avversaria. Sul finire di tempo, il sinistro di Petermann si perde a lato della porta difesa da Colombi. Ad inizio ripresa, Santini anticipa l'uscita del portiere biancorosso ed insacca il pallone del vantaggio. Rete annullata per fuorigioco anche se restano molti dubbi. il gol che decide la partita arriva al minuto 67. Fa tutto Davide Lamesta che converge al centro e lascia partite un sinistro potente e preciso che batte De Lucia. Nona rete stagionale per l'esterno biancorosso, giocatore probabilmente pronto anche per altri palcoscenici. Poco dopo, proteste vibranti dell'Entella per un tocco con il braccio di Gorelli sulla conclusione di Faggi ma il direttore di gara concede solo un angolo. In pieno recupero l'uscita di Colombi certifica la vittoria del Rimini e la qualificazione ai play off con una giornata d'anticipo.