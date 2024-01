Il Rimini saluta Bouabre e Selvini

Il mercato parte come sempre senza botti, con l'attivismo dell'Ancona in decisa controtendenza. Tre movimenti del club dorico al pronti via: mentre Eduard Dutu lascia il biancorosso direzione Virtus Francavilla, ci sono due entrate. Si tratta del difensore Davide Mondonico a titolo definitivo dal Renate, e del centrocampista Mario Prezioso che invece il Potenza ha lasciato partire, ma in prestito.

La capolista Cesena lavora ad un'operazione in difesa e ha messo gli occhi sul foggiano Alessandro Garattoni, questo per coprire la probabile partenza di Luca Coccolo, che dopo l'infortunio non ha più trovato spazio. Muove anche la Torres che vuole giocarsela e intanto fa spazio nella rosa lasciando partire Riccardo Pinna in direzione Monopoli e Andrea Pelamatti alla Recanatese: entrambi hanno espresso il desiderio di giocare di più. Pesca in serie B il Rimini: sembra tutto fatto con Filippo Faggi che a Bari non è riuscito a conquistare minutaggio ed è pronto a ripartire dalla C.

Contestualmente lasciano la Romagna Alessandro Selvini ed Evan Bouabre che rientrano a Frosinone. La Lucchese ha deciso di tesserare l'esperto laterale Nicolò Fazzi, svincolato, che già da qualche tempo si allena con la squadra ed è piombata su Gasbarro, leader della difesa della Fermana. I marchigiani, ultimi in classifica, proveranno a cambiare molto compatibilmente col risicatissimo budget. Il primo vero e proprio colpo però lo ha tentato la Vis Pesaro facendo un'offerta all'ex Inter e Torino Obi, ora svincolato, che darò risposta entro qualche giorno.