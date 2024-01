Il Sestri Levante fa il colpo a Lucca

Era cominciata come meglio non poteva la sfida per i padroni di casa con l'ottimo lavoro di Quirini sulla destra, controllo magistrale di Rizzo-Pinna e taglio per Yeboah che deve preoccuparsi solo di non essere in fuorigioco. Gol regolare e 1-0 Lucchese. I liguri si salvano in un'altra occasione con Rizzo-Pinna davanti al portiere poi trovano il modo di pareggiarla su palla inattiva. Punizione tagliata di Sandri e tocco di testa sotto misura di Pane.

Il Sestri la raddrizza, ma la Lucchese ha subito l'opportunità di rimettersi in corsia di sorpasso, trattenuta in area di rigore, pochi dubbi per il direttore di Gara che concede il calcio di rigore. Dal dischetto Rizzo – Pinna e palo pieno. Sfuma la grande occasione.

Dal possibile 2-1, si passa all'1-2. Serie di batti e ribatti in area Lucchese fino a quando la sfera non arriva a Margiotta che scarica in porta con una girata terrificante. La Lucchese non ne ha più e i liguri la chiudono con Cristian Furno, apprezzabile anche la sua stoccata da bigliardo. Allo Stadio Porta Elisa di Lucca. Sestri Levante batte Lucchese 3-1.