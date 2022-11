Il Siena passa ad Alessandria, decide Paloschi

Basta una rete al Siena per trovare i tre punti e tornare a vincere. I bianconeri di Guido Pagliuca vincono 1-0 con l'Alessandria che interrompe una striscia di due risultati utili consecutivi. Primo tempo decisamente equilibrato con i padroni di casa a provarci su palla inattiva. La conclusione di Sini è deviata in angolo, lo stesso numero 23 va alla battuta dalla bandierina che calcia bene a giro, la palla sbatte contro il palo. All'intervallo il risultato al Moccagatta è di 0-0.

Nella ripresa la partita si sblocca dopo 11 minuti. Sugli sviluppi di un calcio punizione dalla trequarti il pallone finisce a Paloschi dopo la sponda del compagno. L'ex attaccante di Parma e Milan non è preciso nella prima conclusione, ma riesce comunque a concludere in porta e portare avanti il Siena. Ancora gli ospiti, questa volta con Castorani, botta da fuori e palla alta di poco.

Non succede più niente fino al recupero, quando l'Alessandria tenta l'assalto finale. Su un pallone calciato in area vengono a contatto Martignago e Bianchi: per l’arbitro è fallo dell’attaccante, i padroni di casa volevano il calcio di rigore. Il numero 10 dei grigi è davanti al 23 bianconero e finisce a terra, il direttore di gara Sajmir Kumara di Verona è ben posizionato e valuta per fallo in attacco. Finisce con la vittoria del Siena per 1-0 sul campo dell'Alessandria.