Imolese, chance sprecata: con la Fermana è solo 1-1

Il gol di Romano illude l'Imolese che passa al quarto d'ora contro la Fermana in uno scontro diretto per la salvezza ma si vede recuperare nella ripresa dai marchigiani che tengono proprio i rossoblu a distanza di sicurezza. Non basta, quindi, la ribattuta vincente del centrocampista ex Pistoiese dopo la traversa colpita da Belloni: gli uomini di Fontana restano penultimi con un solo punto di vantaggio sul Grosseto. Poco prima Lia era arrivato a tu per tu con Ginestra: bravo il portiere della Fermana a sventare la minaccia. Ginestra attento anche dopo il vantaggio sulla magata di Padovan al volo, super risposta. Dall'altra parte i gialloblu si fanno vedere con Pannitteri: colpo di testa in tuffo sul traversone di Rodio, palla sull'esterno della rete. Poi Sperotto va con il mancino dal limite, fuori non di molto.

Fermana, però, in crescita nel finale di frazione. Tutto questo viene confermato ad inizio ripresa: passano solo 6 minuti quando Santopadre non trattiene l'incrornata di Mbaye e Blondett – in tap-in – fa 1-1. I ragazzi di Baldassarri tornano in quota e per l'Imolese è una doccia gelata. I romagnoli non hanno più le forze per tornare avanti e, dalla ruota del “Galli”, esce un pareggio che sa di occasione sprecata.