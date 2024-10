Daniele Deoma: "Meritiamo più rispetto"

Un derby molto sentito quello tra Ravenna e San Marino che ha visto i giallorossi uscire vittoriosi dinanzi ad un bel San Marino che ha però molto da recriminare. “Una partita - ha dichiarato a caldo il DS Deoma - molto ben giocata dai nostri ragazzi che hanno saputo affrontare gli avversari con il giusto approccio e con belle trame di gioco per lunghi tratti. Una squadra che nonostante gli ultimi risultati negativi si dimostra sempre unita, attaccata alla maglia ed alle idee di gioco del proprio mister. Un vantaggio meritato ed una sconfitta immeritata maturata non certo per nostri demeriti”.

Daniele Deoma punta il dito senza mezzi termini sulla direzione arbitrale: “Alcuni episodi, come già detto, sono stati assolutamente inaccettabili e voglio sottolinearlo inaccettabili specialmente se subiti in casa di una società importate com’è il Ravenna. Siamo una società rispettosa, ospitale ed estremamente collaborativa con gli ufficiali di gara che sa sempre riconoscere i meriti degli avversari e per questo chiede e pretende rispetto da tutti. Oggi noi non siamo stati rispettati”.