Mondiale Club, Luca Toni: "La Juve ha iniziato un nuovo percorso. Bayern più strutturato"

L'intervista a Luca Toni

Due ex squadre di Luca Toni, Juventus e Bayern Monaco parteciperanno al Mondiale per club nel 2025, l'ex attaccante campione del mondo ha parlato della competizione e dei due attaccanti di riferimento: Dusan Vlahovic e Harry Kane:

"A me piacciono gli attaccanti. Tutte e due le squadre hanno due attaccanti grossi, quindi sono i centravanti quelli veri. Vlahovic da una parte e Kane dall'altra. Perché? Mi piace come caratteristiche. Sono dei centravanti stile quando giocavo io, quindi sono centravanti che mi piacciono.

Sia il Bayern che la Juve sono abituati a vincere, quindi è normale. È una competizione così importante, queste squadre vanno per cercare di arrivare più in alto possibile. Per loro è più in alto possibile è cercare di arrivare nelle prime posizioni, addirittura di vincere. Chiaro che il Bayern è più strutturato di questa Juve. La Juve però è una squadra forte, una squadra che ha iniziato un nuovo percorso con Thiago Motta. Può fare delle grandi partite o partite meno belle, però in una competizione così veloce può succedere che magari si trovi in forma e che la Juve possa arrivare in fondo.

Non so se possono arrivare in fondo l'Inter Miami, però penso che è una cosa molto bella per Messi. È stato tra i migliori al mondo, ha fatto la storia del calcio, ha vinto tanto, quindi sarà una gran bella passerella per lui e se la merita.

Quando ci sono queste competizioni così importanti arrivano i giocatori più forti, le squadre più forti, quindi è normale che un giocatore vada con tanto entusiasmo, perché alla fine poi nel calcio la cosa bella che rimane più importante sono i trofei che un giocatore porta a casa, perché i trofei non li può toccare nessuno. Se li hai vinti, li hai vinti. Quindi è una competizione molto importante, quindi penso che tutti i giocatori vogliono andare là per cercare di vincere"