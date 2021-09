Imolese ko con la Lucchese: 90 minuti (e traversa) per Nicola Nanni

Imolese - Lucchese 0-1

Chi ben comincia è a metà dell'opera. Un detto che non va mai di moda e che la Lucchese sfrutta a pieno passando sul campo dell'Imolese. Per i romagnoli subito una partenza a rilento nonostante un match giocato alla pari ma deciso dai dettagli. Prima chance rossoblu: Sall fa tutto bene, se la porta sul destro ma va centrale. Nessun problema per Coletta che blocca agevolmente. Meglio, molto meglio fa Mauro Semprini sull'altro versante: il 10 riceve al vertice, si accentra e lascia partire un tiro a giro che si insacca proprio sotto all'incrocio dei pali dove Rossi non può arrivare. 1-0 Lucchese, Semprini “alla Del Piero” per uno dei gol già candidati al premio del più bello del campionato, e siamo solamente alla prima giornata.









Ad inizio ripresa il grande protagonista è il sammarinese Nicola Nanni: l'attaccante della Nazionale, alla prima in campionato con la maglia rossonera, rimane in campo per 90 minuti e passa a centimetri dal primo centro in Serie C, il secondo tra i professionisti dopo quello segnato la scorsa settimana in Coppa Italia contro il Legnago. A dirgli di no è la traversa dopo un grande stacco aereo su cross di Gibilterra. La Lucchese non la chiude e allora il finale è tutto dell'Imolese: Liviero mette in mezzo per Padova, traiettoria beffarda che a momenti non inganna Coletta. Il forcing rossoblu prosegue: slalom speciale di Lombardi che si libera di 3 avversari e calcia, la deviazione provvidenziale di Bellich salva i suoi. E ancora di più li salva Coletta, togliendo letteralmente dal sette la splendida conclusione di Benedetti. Il numero 8 si dispera così come Fontana in panchina: l'Imolese cade al “Galli” ma non senza lottare fino all'ultimo.