L'Ancona vince in rimonta sul Sestri Levante

Celle perde un pallone sanguinoso in uscita, Omoregbe scaltro nel capire le difficoltà del difensore dell'Ancona, destro del giocatore di proprietà del Milan e il Sestri la sblocca. I dorici si rimettono subito in carreggiata grazie al gol di Saco. L'Ancona non segnava da 311 minuti, sempre del maliano l'ultimo gol della formazione di Boscaglia. Pittoresca l'esultanza con Saco che va a “rubare” uno sgabello al fotografo, che utilizza per sedersi di fronte alla curva. Il calcio è fatto di episodi vive di sottili equilibri, il Sestri ad un passo dal secondo vantaggio quando Forte batte Perucchini, ma non Barnaba che probabilmente con questo salvataggio permette all'Ancona di poter credere nella salvezza diretta senza passare dai play off.

La fortuna assiste i dorici anche quando Candiano colpisce la traversa. Cross di Martina, Podda tocca con il braccio. Rigore realizzato da Spagnoli. Lo stesso Spagnoli è sontuoso quando manda in campo aperto Agyemang, il ghanese apre il turbo ed è anche freddo davanti a Rapa, lo salta e deposita in rete. Allo stadio Del Conero di Ancona, Ancona batte Sestri Levante 3-1 Ancona batte Sestri Levante 3-1.