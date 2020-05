L'assemblea di Lega Pro chiede lo stop definitivo. Salgono in B Monza, Vicenza e Reggina. Bloccate le retrocessioni

Il campionato più anomalo della storia si chiude con 11 giornate di anticipo nei gironi A e B e 8 nel C. Promosse le tre capolista dei rispettivi gironi: Monza con il + 16 sulla Carrarese, Vincenza con il + 6 sulla Reggiana, e Reggina con il + 9 sul Bari. L'assemblea dei 60 club si è disunita sulla quarta promozione. Bocciata la soluzione del sorteggio, si è discusso sulla proposta del merito sportivo, proposta appoggiata con 23 voti favorevoli. In base al rapporto gare giocate/punti, a sorridere sarebbe il Carpi con 53 punti in 26 gare media 2,038, contro i 55 in 27 della Reggiana media 2,037 e i 60 in 30 del Bari media 2. Sulla quarta c'è tutt'ora ancora il punto interrogativo, la Reggiana – ad esempio- ha annunciato ricorso in quanto rivendicherebbe il secondo posto assoluto. Non può essere portata avanti l'indicazione, da parte di diversi club, di disputare almeno i play off con i rigidi protocolli sanitari, perchè se fosse stato possibile applicarli allora si sarebbe concluso il campionato. Bloccate le retrocessioni, dalla D salgono le 9 in testa ai gironi, ma nessun ripescaggio. Questa la proposta che il Consiglio della Figc dovrà poi accettare o contestare. Poi naturalmente a pioggia incideranno anche tutte le decisioni che verranno prese nelle altre leghe