L'Italia prepara il doppio impegno con Malta e Inghilterra

Girone molto equilibrato con tre Nazionali a 7 punti sono Italia, Ucraina e Macedonia, l'Inghilterra guida con 13, Malta chiude con zero. Fermo restando che, soprattutto per Luciano Spalletti, nessuna partita è scontata, appare molto difficile che gli Azzurri si complichino la vita sabato a Bari ore 20.45 già venduti oltre 50mila tagliandi con Malta. A distanza di tre giorni la super sfida di Wembley con l'Inghilterra. Come sempre l'allenatore Campione d'Italia filosofeggia facendo l'analisi dei due match che gli azzurri andranno ad affrontare nel giro di tre giorni. In gruppo il capitano del Napoli Di Lorenzo, Chiesa segue un programma di recupero che lo dovrebbe portare in campo a Wembley, per Bonaventura lavoro differenziato a scopo precauzionale.

Nel video le dichiarazioni del CT Luciano Spalletti