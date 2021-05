L'Uefa allarga ufficialmente le liste: 26 i convocabili per l'Europeo

La UEFA ha approvato l'estensione delle rose delle nazionali in vista di Euro2020: ogni CT potrà chiamare 26 giocatori, anche se i convocabili per le singole partite restano 23 (i restanti 3 dovranno andare in tribuna). Novità anche per i portieri, che in caso di infortunio grave o nuova malattia potranno essere sostituiti da un nuovo convocato in qualsiasi momento del torneo: per i giocatori di movimento invece il limite inderogabile per la sostituzione resta la vigilia della prima gara dell'Europeo. La lista ufficiale dovrà essere consegnata alla Uefa entro il 1° giugno.